Lutherse aartsbisschop vlucht van Moskou naar Duitsland

De aartsbisschop van de Evangelisch-Lutherse Kerk in Rusland, Dietrich Brauer, is met zijn gezin gevlucht naar Duitsland.

Ulm

Dat maakte het Centrum voor Missie en Oecumene van de Noord-Duitse Lutherse Kerk onlangs bekend in een verklaring. De 39-jarige Brauer had de zondag na het begin van de Russische invasie op 24 februari gepreekt tegen de oorlog. Ook had Brauer, die tot voor kort in Moskou woonde, de Russische oorlog tegen Oekraïne in een kritische brief bestempeld als een ‘schande’. Op dergelijke uitlatingen staat een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar, maakte de Russische ‘mediawaakhond’ Roskomnadzor begin maart bekend.

Volgens de verklaring staan Brauer en zijn kerk nu in ‘de vuurlinie van de autoriteiten’ en besloot de aartsbisschop vorige week naar Duitsland te vluchten. Samen met zijn vrouw, predikant Tatjana Petrenko, en hu..

