Verandering hoef je niet te vrezen

Deze keer schrijf ik mijn column vanuit Edinburgh, in een kantoor van de universiteit. Aan de muren om mij heen hangen stille getuigen van de trotse geschiedenis van de Schotse hoofdstad. Eerbewijzen aan de Schotse verlichtingsfilosofen David Hume en Adam Smith sieren de muren naast aankondigingen van collegeseries die grote Schotse denkers hier ooit gaven.

Dit is niet mijn gebruikelijke context. De laatste paar jaar was mijn werkplek meestal aan de universiteit waar ik aan mijn proefschrift werk, of thuis vanwege de pandemie. Maar deze week volg ik een workshop aan de universiteit van Edinburgh. Vanaf mijn kindertijd is de naam van deze stad voor mij vertrouwd. De eerste president van Malawi, Hastings Kamuzu Banda (hij was president van ..