Dominee Dingeman Quant verloor zijn vrouw: ‘Echt gelukkig ben ik niet meer, maar ik kan weer lachen’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die – naar de mens gesproken – niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

‘Ik zie het als een godswonder dat ik nog een poosje mag leven en dat de medicatie zo is aangeslagen. Dát ik er nog ben en weer kan lopen en preken.’ Dominee Dingeman Quant (71) serveert koffie met koek aan de tafel in zijn ordelijke appartement in Huizen. Tijdens het intense gesprek dat zich ontvouwt, schaamt hij zich niet zijn emoties te tonen. Soms stokken de woorden en komen de tranen, vooral als Mia ter sprake komt, zijn vorig jaar overleden vrouw. Zelf heeft hij uitgezaaide prostaatkanker.

‘Mijn vrouw Mia was vanaf haar 27e chronisch ziek. Ze had een darmkwaal, colitis ulcerosa. Later kwam daar spierreuma bij – twee ziekte..

