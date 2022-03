Stadspredikant Petra Schipper: ‘Ik doe het werk waarvoor Jezus een omweg maakte’

Het evangelie delen door aandacht te geven aan mensen in armoede, mensen zonder dak boven hun hoofd of vluchtelingen. En dat in een gebied waar het woord ‘protestant’ in de media wordt gebruikt voor demonstrant, want: iemand die protesteert, is een protestant. De Antwerpse stadspredikant Petra Schipper lacht erom en ziet er tegelijkertijd de ernst van in.