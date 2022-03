Verkleed naar het Poerimfeest

De twintigers rabbijn Shneur Shusterman en zijn vrouw Mussi stichtten in september 2021 een nieuwe joodse gemeenschap in Lelystad. Donderdagavond werd er voor het eerst het joodse Poerimfeest gevierd. ‘Dat is toch geweldig, de rabbijn die in clownskostuum uit de Hebreeuwse Bijbel leest.’

Lelystad

Een lieveheersbeestje, Superman en Minnie Mouse rollen over elkaar heen in een zaaltje van congrescentrum De Pijler in Lelystad. Het zijn drie kinderen, verkleed ter ere van Poerim. Dit joodse feest draait om het bijbelpersonage Ester, de vrouw van de Perzische koning, die het Joodse volk redde van de duistere plannen van een dienaar van de koning: Haman. Tegen de wand zit Gitty Stiefel (14) met haar babyneefje op schoot. Ze legt de verkleedkleren uit: ‘Met Poerim vieren we dat alles is omgedraaid. Volgens Haman moesten de Joden dood en in plaats daarvan gingen de slechte mensen zoals hijzelf dood. Daarna mochten de Joden van de koning vechten tegen hun tegenstanders en deze mensen gingen zich verkleden als Joden, om maar n..

