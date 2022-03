Grensoverschrijdend gedrag op de redactie van Christianity Today

Vrouwelijke kantoormedewerkers van Christianity Today (CT), het gezaghebbende magazine van Amerikaanse evangelicals, hebben zich jarenlang onveilig gevoeld. Met name twee leidinggevende mannen vertoonden soms ongewenst gedrag waartegen niet of onvoldoende werd opgetreden.

Carol Stream

Deze harde conclusies staan in een uitgebreid artikel dat het tijdschrift zelf woensdag publiceerde. In een gelijktijdig verschenen verklaring stelt de bestuursvoorzitter van CT, Timothy Dalrymple, onomwonden vast dat de leiding van de organisatie ernstig tekort is geschoten op het punt van sociale veiligheid voor medewerkers.

Dalrymple, die in 2019 aantrad, zegt enkele maanden na zijn start bij CT voor het eerst te zijn geconfronteerd met ‘zorgwekkende verhalen’ van vrouwen. Zij vertelden slachtoffer te zijn geworden van seksuele intimidatie, bestaande uit ongewenste opmerkingen, betastingen en andere avances.

De bestuursvoorzitter schrijft in zijn verklaring: ‘We zijn het aan de betrokken vrouwen verplicht om te zeggen dat we..

