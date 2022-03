Na tien maanden terug bij Nederland Zingt: ‘Elk lied komt nu op een diepere manier binnen’

Helemaal kapot, futloos, tot niets in staat. Organist en dirigent Martin Zonnenberg lag in april vorig jaar zes weken lang op bed. Longcovid, luidde de diagnose. Nog steeds heeft hij dagelijks te maken met de gevolgen van de ziekte, maar stapje voor stapje gaat het beter.

Martin Zonnenberg: ''Wie maar de goede God laat zorgen', is het lied wat ik al mijn hele leven bij me draag.'

Zaterdag is hij voor het eerst in tien maanden weer te zien als organist in het EO-programma Nederland Zingt. ‘Tijdens het orgelspelen moet ik mezelf bij de les houden, anders zou ik in huilen uitbarsten.’

Corona verandert het leven van Zonnenberg en zijn vrouw Marjolein, die dwarsfluit speelt, behoorlijk. Normaal gesproken staat elke week een concert gepland, nu is de agenda leeg. Na een jaar krijgt corona pas écht impact in het leven van de organist. Van de ene op de andere dag ligt hij ziek op bed en komt daar zes weken niet vanaf. Volslagen energieloos is hij, beneden op de bank liggen is al te veel gevraagd. De artsen waar hij langsgaat, komen allemaal tot dezelfde conclusie: longcovid. Dit gaat heel lang duren, zeggen ze er bij.

D..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .