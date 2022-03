Kerkdiensten wijken voor vluchtelingen. ‘Ons eigenbelang mag niet voorop staan’

Opeens is het gedaan met de erediensten in kerkgebouw De Regenboog in Twijzel. Elk moment kunnen er Oekraïense vluchtelingen arriveren. Niemand weet voor hoe lang.

Twijzel

Bouwhekken met blauw zeil vormen een gang, die de kerkzaal van De Regenboog in Twijzel van rechts naar links doorklieft. Aan beide zijden zijn kamers gecreëerd, voorzien van tafel, stoelen en veldbedden. Eén van de Oekraïense gezinnen die hier wordt gehuisvest, krijgt er gratis een preekstoel bij. De vergaderzaal annex crèche is ook met hekken in drieën gesplitst, en de kerkenraadskamer zal straks dienen als ruimte waar mensen even rustig kunnen bellen. Verdwalen is onmogelijk: geplastificeerde A4’tjes wijzen in het Engels en Oekraïens de weg naar slaapvertrekken en toiletten.

‘Volgende uitzending zondag 20 maart 9.30u’, staat bij de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Twijzel nog op de website van kerkdienstgemist - maar die informatie is achterhaald; de diensten zijn geschrapt en de enkele tientallen kerkgangers uit Twijzel wijken vanaf komende zondag uit naar Drogeham. ‘Ik heb de predikanten die de komende weken zouden voorgaan maar afgebeld’, zegt scriba Sjoerdtje Beiboer.

laatste check

Alle seinen staan op groen voor de komst van zeventig Oekraïense vluchtelingen naar het Friese dorp. Donderdag deden medewerkers van de Veiligheidsregio Fryslân een laatste check in de noodopvang die hier in een paar dagen tijd is gecreëerd. Zo’n 35 Oekraïners krijgen een slaapplaats in het kerkgebouw, voor nog eens 35 mensen staan er veldbedden klaar in de gymzaal tegenover de kerk. ‘In Twijzel hebben we als kerk een unieke locatie’, legt dominee Jan Jongsma uit. ‘Dorpshuis De Bining met daarnaast een sporthal staan tegenover de kerk.’

De drie gebouwen vormen samen een goede combinatie voor vluchtelingenopvang: slapen kan in de kerk, douchen in de gymzaal en eten in het dorpshuis. Toen de gemeente Achtkarspelen twee weken geleden op een avond belde met de vraag of de kerkelijke gemeente haar gebouw ter beschikking wilde stellen, besloot de kerkenraad daar nog dezelfde avond ‘ja’ op te zeggen. ‘Ze moesten het snel weten’, verklaart de predikant. Froukje de Haan, die als koster bij de besluitvorming was betrokken, twijfelde ook geen moment. ‘Het is heel verdrietig en droevig dat het nodig is, maar we bieden graag een plek aan.’

vreemdeling

Voor de ochtenddienst van 6 maart lichtte de ouderling van dienst de gemeenteleden in over het verzoek van Achtkarspelen: ‘Dit zal betekenen dat we de erediensten hier niet meer kunnen houden.’ Hij sloot af met woorden uit Mattheüs 25: ‘Heer, wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? En de Koning zal dan antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor mij hebben gedaan voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

‘Ik heb niemand gehoord die zei: ‘Dit hadden we niet moeten doen’’, zegt dominee Jongsma. ‘Nu kunnen we laten zien wat het betekent dat we ons eigenbelang niet voorop zetten.’

Afgelopen zondag vierden de ruim tachtig leden tellende vrijgemaakt-gereformeerde gemeente nog het heilig avondmaal. Twee dagen later kwam het bericht dat De Regenboog klaargemaakt moest worden voor de opvang. De kerk was in een mum van tijd leeg, vertelt de predikant. Een deel van de stoelen is opgeslagen in een schuur van een gemeentelid.

fusie

En de kerkleden? Die wijken voor de zondagse samenkomsten uit naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Drogeham. Onbekend terrein is dat niet. De twee gemeenten delen Jan Jongsma als predikant en ze houden al gezamenlijke middagdiensten in het dorp dat een kilometer of drie verderop ligt. ‘Ja, we passen samen prima in het kerkgebouw in Drogeham’, zegt Jongsma. ‘Voordeel is dat we de anderhalve meter niet meer hoeven te houden.’

Bovendien hangt al jaren de vraag boven de markt of het niet eens tijd wordt voor een samengaan van de kleine gemeente in Twijzel en de ruim tweehonderd leden tellende zustergemeente in Drogeham. Er wordt zelfs al voorzichtig een datum genoemd om tot één gemeente te komen - 1 januari 2023 -, al is de fusie formeel nog niet helemaal rond. Die gesprekken maken logischerwijs veel emoties los. ‘Niemand vindt het leuk als er een kerk dicht gaat’, zegt Sjoerdtje Beiboer (58), die als zestienjarig met haar ouders naar Twijzel verhuisde en zich nog goed kan herinneren hoe gemeenteleden in de jaren tachtig eigenhandig de kerk bouwden. ‘Maar we zitten ‘s zondags met nog maar veertig mensen in de kerk en er is bijna geen jeugd meer. Persoonlijk vind ik het niet erg om naar Drogeham te gaan, maar er zijn mensen die het echt wel moeilijk vinden. Voor die gevoelens mag ook ruimte zijn.’ ‘Het doet wel wat met de leden in Twijzel’, beaamt Jan Jongsma, sinds 2020 predikant in Twijzel en Drogeham. ‘Het is natuurlijk niet makkelijk om je vertrouwde kerk los te laten.’

laatste keer?

Grote vraag is of, na de plotselinge ombouw tot vluchtelingenopvang, er ooit nog gekerkt zal worden in De Regenboog. ‘Gemeenteleden zeiden zondag: ‘Misschien is dit wel de laatste keer dat we hier bij elkaar zijn’’, vertelt Jongsma.

Of dat echt zo zal zijn? ‘Moeilijk te zeggen’, reageert koster Froukje de Haan. ‘We wachten rustig af wat God ons brengt.’ Scriba Sjoerdtje Beiboer durft er ook geen harde uitspraken over te doen. ‘We gaan er vanuit dat we in elk geval tot de zomervakantie geen diensten kunnen beleggen. Maar ik heb niet het idee dat we nu opeens de laatste dienst in Twijzel hebben gehad.’ En mocht dat wel zo zijn, dan vindt de kleine gemeente wel een andere manier om het kerkzijn hier goed af te sluiten, denkt Beiboer.

Voor de gemeente telt de bijbelse opdracht om voor andere mensen klaar te staan zwaar, zegt ze. ‘Ik werk op het Gomarus College in Drachten. Daar lezen we in deze veertigdagentijd een dagboekje waarin het over barmhartigheid gaat. Dat is precies waar het hier om gaat. Dat wij ons kerkgebouw niet meer kunnen gebruiken, is maar een kleine opoffering in vergelijking met wat de Oekraïense vluchtelingen overkomt. We kunnen ons niet voorstellen wat zij doormaken.’

Mogelijk vrijdag al arriveren de bussen met Oekraïners. Wat de dorps- en kerkgemeenschap vervolgens voor de vluchtelingen kan betekenen, is onduidelijk, zegt koster Froukje de Haan. ‘We weten nog niet wie er komen: zullen het moeders met kinderen zijn? Of ouderen? Eerst moeten we ze maar even rust gunnen, ze hebben heel wat meegemaakt. Maar ze zijn welkom, de deur staat voor ze open.’