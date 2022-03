Joël is een van de 8500 Messiasbelijdende Joden in Israël: ‘Ik voel me geroepen om een licht te zijn’

In Israël zijn 15.323 gelovigen, zowel Joods als niet-Joods, verbonden aan Joods-Messiaanse gemeenten, zo blijkt uit nieuw onderzoek. De Nederlands-Joodse dertiger Joël is een van hen. ‘Niet elke Israëlische Jood die in Jezus gelooft, komt daar openlijk voor uit.’

Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël is lager dan soms door christelijke stichtingen wordt gezegd.

Jeruzalem

Op zijn negentiende wist de Nederlandse-Joodse Joël* dat hij aliyah wilde maken naar Israël. Zo heet dat als je als Jood naar Israël wilt emigreren. Nu woont de dertiger er. Joël gelooft in Jezus en daarmee behoort hij tot een groep van nog geen 8500 Messiaanse Joden in Israël, zo blijkt uit recent onderzoek (zie kader). Dit onderzoek vanuit het Caspari Centre in Jeruzalem corrigeert andere, opgeblazen cijfers. Christelijke stichtingen spreken soms over aantallen die oplopen tot 35.000 Messiasbelijdende Joden.

stadsmuren

Joël is blij dat het onderzoek helderheid geeft. Hij dacht zelf ook dat het aantal hoger lag. ‘En dat zal ook wel iets zo zijn..

