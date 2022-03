SGP-Kamerlid Chris Stoffer kijkt uit naar de hemel: ‘Ondanks de twijfel of het wel echt zo is’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: Chris Stoffer (47), Tweede Kamerlid voor de SGP.

‘Ik ben vader, echtgenoot, en dan Kamerlid, in die volgorde. Na een week Den Haag breng ik op vrijdagochtend standaard mijn jongste dochter naar school. Op vrijdagmiddag haal ik haar op,

het leuke is dat we daarna een middag samen hebben omdat verder iedereen van huis is.

Het een-op-een-contact met je kinderen - we hebben er drie - is heel waardevol, daar geniet ik van. Mijn vrouw Sophia heeft haar eigen bezigheden. Gelukkig maar, anders zat ze wel heel vaak op mij te wachten.

Ik kwam vrij plotseling in de Tweede Kamer terecht - ik had zelfs geen idee dat ik er salaris voor kreeg - gelukkig bleek dat wel het geval. In twee weken tijd wisselde ik mijn baan als directeur Oost-Nederland bij Rijkswaterstaat in voor een politieke carrière. Ik ha..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .