Dominee Carmen Melissant: ‘Ik saboteerde Gods bevrijding door mezelf niet te vergeven’

Dominee Carmen Stoetzer-Melissant schreef een boek aan de hand van haar persoonlijke levensverhaal. Over faalangst, pesten, kerkverlating en de weg die ze uiteindelijk aflegde om als vrouw dominee te worden.

‘In onze maatschappij zien mensen je snel als een loser. Maar het mooie van het evangelie is dat God juist alles omdraait.’

‘God, help!’ Het was een wanhopige kreet naar de hemel, midden in de nacht. Carmen Stoetzer-Melissant (32) heeft nog geen maand geleden een ‘horrorbevalling’ gehad van haar eerste zoon. De dagen erna waren pittig. ‘Ik was zo oververmoeid dat ik niet kon slapen; ik en de mensen om mij heen waren bang dat ik een postnatale depressie zou krijgen.’

God bleef ver weg na haar gebed, er veranderde niets. Met tranen over haar wangen vertelt Melissant: ‘Maar ik wist: God gaat mij hierbij helpen. Hij laat mij niet in de steek. En door allemaal lieve mensen om mij heen zag ik het werk van God. Hij laat niet los.’ Een les die ze leerde en de rode draad door haar eerste boek: Losertheologie.

Een stellig geloofsvertrouwen, dat heeft Melissant niet..

