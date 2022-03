Reveal wil evangeliseren met documentaires. ‘Kerken worstelen met het vinden van eigentijdse vormen’

Het nieuwe christelijke productiehuis Reveal wil ‘geloofsversterkende’ documentaires maken. Naast de lancering van Reveal was maandagavond ook de première van hun eerste film, Less of Me.

Mede-initiator Felix Govers: 'Omdat beeldtaal een taal is die jongeren spreken, willen we met documentaires laten zien hoe God werkt in het leven van mensen'.

Utrecht

Reveal is een initiatief van Living Image, een communicatie- en marketingbedrijf dat mediaproducties maakt voor christelijke instanties. Naast het jongerenmerk MOVE gaat het mediahuis onder de naam Reveal nu ook documentaires maken. ‘Documentaires hebben impact op de samenleving’, legt Felix Govers, mede-initiator van Reveal, uit. Hij neemt de uitzending van BOOS over de misstanden bij The Voice of Holland als voorbeeld. ‘We zien dat steeds meer mensen het geloof verliezen en dat kerken worstelen met het vinden van eigentijdse vormen om met name jonge mensen aan te spreken. Omdat beeldtaal een taal is die jongeren spreken, willen we met documentaires laten zien hoe God werkt in het leven van mensen.’

