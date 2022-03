Orthodoxe theologen willen ketterij ontmantelen die de brandstof werd van Poetins oorlog

Terwijl de Russische president de ‘rusifikatsiija’ (russificatie) van Oekraïne met grof militair geweld probeert af te dwingen, doen orthodoxe theologen pogingen de theologie erachter juist te ‘ontpoetiniseren’. In een opzienbarende verklaring veroordelen zij de religieuze argumenten die door Vladimir Poetin en patriarch Kirill gebruikt worden onomwonden als ketterij. Zij lieten zich daarbij inspireren door de protestantse Barmer Thesen tegen het nazisme uit 1934.

Rome

Een oorlog komt nooit uit de lucht vallen. Een oorlog heeft een verhaal, een idee nodig om gevoerd te kunnen worden. En de beste brandstof voor oorlogen zijn ideologieën. Zij legitimeren en zijn olie op het vuur dat op de een of andere manier in een volk al brandend is.

Orthodoxe theologen uit de Verenigde Staten en Griekenland publiceerden afgelopen zondag een belangwekkende verklaring waarin zij de argumentatie van Poetin en Kirill theologisch ontmantelen. De verklaring is inmiddels al door meer dan 340 theologen en geestelijken uit vele landen ondertekend. Onder hen ook enkele theologen van andere christelijke kerken.

De theologen spreken over ‘een valse leer die velen in de orthodoxe kerk aantrekt en zelfs is opgepa..

