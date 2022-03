Meisjes mogen in Karnataka in India niet met hoofddoek naar school

Het hoofddoekverbod op scholen in de Indiase staat Karnataka is legitiem. Dat oordeelt het hooggerechtshof van die staat. Dit kan een precedent scheppen dat in andere staten navolging krijgt.

Scholieren in de staat Karnataka in februari. De hoofddoek past volgens een toenemend aantal scholen niet bij de kledingvoorschriften.

Bengaluru

In Karnataka regeert de BJP, de nationalistische hindoepartij van premier Narendra Modi. Onder de huidige wetgeving besluiten steeds meer scholen het dragen van een hoofddoek te verbieden, omdat dit in strijd zou zijn met de kledingregels. Leerlingen dragen op school een uniform.

In januari mochten moslimleerlingen daarom het klaslokaal niet meer in. Leraren sturen islamitische meisjes weg, of proberen met geweld hun hoofddoek af te rukken. Sindsdien zitten steeds meer hoofddoekdragende leerlingen uit protest in de gangen van hun scholen.

Dat riep weer een reactie op van hindoeleerlingen. Zij gingen op school saffraankleurige sjaals dragen, de oranje kleur van nationalistische hindoes.

‘ongrondwettelijk’Uiteindelijk stapten moslims na..

