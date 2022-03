Brede politieke steun voor Islamitisch Akkoord tegen moslimdiscriminatie in Amsterdam

Zeven politieke partijen hebben het Islamitisch Akkoord van Amsterdam ondertekend. Hiermee beloven zij dat ze zich in de raad en het stadsbestuur zullen inzetten voor een ‘veilige en inclusieve’ stad voor Amsterdamse moslims.

Amsterdam

In de hoofdstad is 20 procent van de inwoners moslim. Het akkoord is ondertekend door GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, ChristenUnie, BIJ1 en VOLT. De eerste zes partijen zijn goed voor een ruime meerderheid van 28 van de 45 raadszetels.

De jurist Assamaual Saidi is een van de initiatiefnemers van het Islamitisch Akkoord. Daarnaast behoren ook de Blauwe Moskee, studentenverenigingen ISA en MUSA, Stichting Al Houda, Stichting Moskee Alert, koepelorganisatie UMMON en de Coöperatieve Islamitische Vereniging voor Bijstand van Overlijden tot de opstellers.

In het akkoord staat dat de houding tegenover moslims in Nederland al twintig jaar verhardt. Dat leidt tot ‘discriminatie, bedreigingen, intimidatie en zelfs geweld’. Politici m..

