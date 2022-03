Een klooster in puin, maar wie schoot er in Sviatohirsk?

Sviatohirsk

Het was net na twaalven zaterdagavond, toen het Heilige Grottenklooster van Maria Hemelvaart in Sviatohirsk (Svjatogorsk in het Russisch) werd beschoten. Een persoon raakte zwaargewond, twee anderen moesten naar het ziekenhuis en dertig konden ter plekke worden geholpen. Metropoliet Arsenije van het klooster zette kort erna een video op de site waarin hij de schade en gewonden beschreef. Er waren 520 vluchtelingen in het klooster, waaronder tweehonderd kinderen. In het stadje zelf zijn tienduizend vluchtelingen.

‘De beschietingen waren gericht op de brug over de Noordelijke Donetsk’, zei de kloosteroverste. Dat is vijftig meter van de ingang van het klooster, dat op de hoge, krijtstenen dijk van die rivier staat. ‘In ..

