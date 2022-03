Jonge vrouw vermoord na bekeringsvideo op Tik Tok

De twintigjarige Iraakse Iman Sami is vermoord nadat ze haar bekering had gemeld op Tik Tok, stelt International Christian Concern (ICC) via de nieuwssite Premier Christian News .

Iraakse rooms-katholieken in de Mar Polus, de Chaldese Paulskerk in Mosul.

Erbil

Iman Sami werd op 7 maart vermoord in Noord-Irak. Het was een vermoedelijke vergelding door haar familie, naar aanleiding van een TikTok-video die ze plaatste. Daarin zong ze christelijke spirituele liederen. Iman was een dochter van een islamitische geestelijke. Ook had ze als nieuwe naam Maria aangenomen.

De christelijke nieuwssite Ankawa Today publiceerde het bericht op Facebook. ‘Iman Sami, beter bekend als Maria, is gisteravond door de politie gevonden. Ze heeft in haar leven geleden vanwege haar vroege huwelijk, waar ze op 12-jarige leeftijd in het huwelijk verdronk. Na de scheiding van haar man woonde ze alleen. Ze was een activiste op het gebied van vrouwenrechten en een dappere vrouw. Ze heeft video’s op de TikTok-..

