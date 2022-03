heb je vijanden lief

In het Katholiek Nieuwsblad denkt theoloog en socioloog Gied ten Berge na over de vraag wat het betekent om je vijand lief te hebben. Hij werkte jarenlang voor het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en Pax Christi, en denkt dus bepaald niet voor het eerst over deze vraag na. ‘Jezus leerde dat we onze vijanden lief moeten hebben, maar niet dat we geen vijanden hebben. (...) ‘De vijand’ is uiteindelijk ‘vijand’ omwille van wat hij vertegenwoordigt, niet zomaar als mens. In Oekraïne is de vijand vijand vanwege een illegitieme zaak, namelijk het idee van een Groot-Rusland, dat zich opwerpt als gewelddadige, messiaanse redder van eigen volk en vaderland (...) Natuurlijk moet ons geweten juist in deze tijd op scherp staan – óók om signalen van Gods goede Geest op te blijven vangen. Ik zag hoe een huilende gevangengenomen Russische soldaat van zijn Oekraïense vijand een kopje thee kreeg. Soms is er zelfs diep in de duisternis licht.’