Rina Molenaar: ‘Het komt echt een keer goed, die hoop mogen alle christenen wereldwijd hebben’

In de Veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Rina Molenaar, directeur van de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. ‘Ik zou het lijden in de wereld niet aankunnen, als ik niet wist dat Jezus dieper geleden heeft.’

Gorinchem

‘Ik kom zelf uit een warm, christelijk nest. Dus ik heb altijd de basis meegekregen van een God die er is, ook als het moeilijk is. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar deze periode, waarin we toeleven naar Pasen, is wel steeds meer gaan betekenen voor mij persoonlijk. Of dat nu komt doordat je ouder wordt, of door alles wat je meemaakt, dat weet ik niet. Maar je komt steeds meer lijden tegen. Dat geeft de lijdensweg van Jezus een veel diepere betekenis. Het heeft mijn leven verdiept.

Ik vind de Veertigdagentijd altijd een heel bijzondere periode. Terwijl je nadenkt over heel diep lijden, zie je alles om je heen in de natuur weer tot leven komen. Het is een periode waarin ik verstild ben. Er zijn geen dingen die ik in het b..

