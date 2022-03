‘Avondgebed’ in de ‘Eerst dit’-app naar aanleiding van Oekraïne

De meditatie-app ‘Eerst dit’ wordt komende week uitgebreid met een ‘Avondgebed’. Aanleiding is de oorlog in Oekraïne.

Volgens initiatiefnemer en EO-conceptontwikkelaar Daan Molenaar is het audio-avondgebed vooralsnog een experiment van één week, een test hoe de luisteraars het vinden en reageren. ‘We zochten een manier om de oorlog in Oekraïne dichtbij te brengen, maar niet te verabsoluteren. Er speelt in de wereld en in je persoonlijk leven natuurlijk veel meer. Het format van ‘Eerst dit’ verandert niet, maar kent komende week elke avond een aanvulling naar aanleiding van de actualiteit van de oorlogsdreiging. We helpen luisteraars bidden met de Bijbel, met reflectievragen hun dag bewust afsluiten en zich te uiten naar God. In deze tijd juist ook als er gevoelens van angst en machteloosheid zijn.’

