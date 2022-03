Ambers relatie met God kantelde toen ze anderhalf jaar depressief op bed lag

‘Het is onvermijdelijk dat ik de hele dag door anderen nodig heb. Maar ik kan wel zelf bepalen aan wie ik mijn afhankelijkheid toevertrouw.’ Amber van Ginneken-Bindels (31) werd in de 29e week van de zwangerschap geboren en liep daarbij cerebrale parese (CP) op, een hersenbeschadiging die de aansturing van de motoriek verstoort.

Al vanaf haar kindertijd zit ze in een rolstoel. Ze krijgt ondersteuning van een ‘zorgteam’ van zeven mensen, onder wie haar man Jos. Inmiddels is Amber zelf in verwachting. ‘Ik ben begin augustus uitgerekend. Iedereen heeft daarom een vroege vakantie geboekt. Dat is zó lief.’

‘Mijn moeder was ziek tijdens de zwangerschap en moest plat op bed liggen om de bevalling zo lang mogelijk uit te stellen. Na mijn geboorte verdween ik meteen in een couveuse. Enkele maanden later is mijn moeder naar de huisarts gegaan en zei: ‘‘Ze kan niks.’’ Binnen een jaar is de diagnose CP gesteld. Voor mij betekent dit dat ik levenslang en ‘‘levensbreed’’ gehandicapt ben, waardoor ik bij alles ondersteuning nodig heb.

Ik heb geen spierziekte, maar het gaat..

