Huwelijks-catechese in Limburg: ‘We komen zelden in de kerk, maar geloven er wel in’

De veertigdagentijd is ingegaan. Pastoor Harry Notermans in Waubach (Zuid-Limburg) vierde daaraan voorafgaand geen carnaval, maar hield een ‘synodale’ wandeling met parochianen. Terug in de pastorie is het tijd voor een huwelijksvoorbereiding.

Het is Aswoensdag en pastoor Harry Notermans gaat van viering naar viering en van afspraak naar afspraak. De drukte van vandaag staat in groot contrast met het voorgaande weekend. Terwijl in zijn omgeving volop carnaval werd gevierd, maakte hij met enkele parochianen een meerdaagse wandeltocht door het heuvellandschap. ‘Pas twee weken van tevoren kregen we bericht van de versoepelingen rondom carnaval, maar toen hadden wij deze wandeling al gepland. We hebben dat niet meer veranderd.’

De wandeling was als het ware een optocht in de geest van de oproep vanuit Rome tot een synodaal proces. Paus Franciscus heeft in 2021 de hele kerk opgeroepen om na te denken over gemeenschap, participatie en zending. ‘Ga met elkaar in gesprek, zo is h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .