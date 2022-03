Evangelische kerken in Oekraïne zetten deuren open, gaan in gebed en verzorgen voedsel

Dikke sneeuwvlokken dwarrelen tegen de beslagen ramen van de pinksterkerk in Odesa. Dominee Yurii Mykhailovych kijkt bezorgd door de lange glas-in-loodramen. De doffe klappen van de Russische luchtaanvallen op nog geen vier kilometer laat het dunne glas trillen. Yuri vertrekt geen spier. ‘Dit zijn we inmiddels wel gewend. Odesa is de laatste stad aan de Zwarte Zee die nog niet in handen is van Poetin. Maar de vraag is voor hoelang dit zo blijft.’

Pinkstervoorganger Yurii Mykhailovych is er zeker van: na Marioepol en Cherson zal ook Odesa volgen. Zeker de helft van de inwoners van de havenstad aan de Zwarte Zee is al vertrokken naar de grens met Moldavië, Polen of naar het westen van Oekraïne. Mykhailovych denkt er niet over om te vertrekken. ‘De kerk moet open blijven, wat er ook gebeurt. Ik zal hier blijven om de kwetsbare bewoners in ons district hoop te geven in deze barre tijden. Ook wanneer de Russen onze stad aanvallen. Want als wij het niet doen, doet niemand het.’

Voor de invasie bestond een klein percentage van de gemeente uit etnische Russen. Maar ook zij zijn uit Odesa gevlucht uit angst voor Poetins bommen.

Het duurde zeven jaar voor de pinksterkerk van Mykhailovy..

