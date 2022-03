Deze reformatorische kerk zet zich in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

‘Als je nooit over je grenzen hebt nagedacht, zelf je grens niet goed aangeeft of als er eroverheen wordt gestampt, vervagen ze,’ zegt Harriët van Omme. Daarom heeft de reformatorische gemeente De Hoeksteen in Barneveld organisatie Know Limits gevraagd voorlichting te geven aan jongeren. De voorlichting is bedoeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag te helpen voorkomen.