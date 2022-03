45 - Kan dat wel, een dominee op een kieslijst?

Te gast is Mirjam Kollestaart. Ze is dominee maar staat ook op een kieslijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De borden met haar gezicht erop staan bij verschillende kerken opgesteld. Is dominee en politicus zijn te combineren, of kun je kerk en staat beter wat meer gescheiden houden? Wat speelt er in haar gemeente? En merkt ze dat de oorlog in Oekraïne een rol speelt in de campagne? Verder praten we over het essay van Dick, die christelijke pacifisten oproept wat luider van zich te laten horen. De mening van mensen die voor geweldloosheid zijn, is belangrijk - om de publieke opinie niet te laten doorslaan.

Lees het essay via de volgende link: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1113647/waar-zijn-de-christelijke-pacifisten-we-heb..

PREMIUM Dit is een premium artikel Verder lezen? Neem een abonnement met korting Bespaar tot wel €293 Kies voor papier of digitaal Langere looptijd = meer voordeel abonnement afsluiten Probeer een maand gratis Eerste maand gratis, daarna €17,50 Digitale krant + toegang nd.nl Maandelijks opzegbaar gratis proberen Heeft u al een account? Log in a>