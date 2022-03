Patriarch Kirill geeft antwoord: schuld aan oorlog ligt bij Westen en diens ‘ongekende russofobie’

De Russisch-orthodoxe patriarch Kirill heeft de schuld van de Russische inval in Oekraïne bij het Westen gelegd. Hij doet dit in een brief aan de Wereldraad van Kerken in Genève. Het is voor het eerst dat Kirill reageert op oproepen van kerkelijke leiders zijn stem tegen de oorlog te laten horen. Die oproep wijst hij duidelijk af. ‘Russofobie verspreidt zich in een ongekend tempo over de westerse wereld.’

Genève

De oorsprong van de ‘confrontatie’ - Kirill vermijdt woorden als ‘oorlog’ en ‘inval’ - ligt volgens de patriarch ‘in de relatie tussen het Westen en Rusland, zo schrijft hij in zijn twee pagina’s lange brief die in het Russisch via de website van de Wereldraad van Kerken is te lezen.

Kirill spreekt over ‘dramatische ontwikkelingen in Oekraïne’ en schrijft dat het zijn ‘vaste overtuiging’ is dat deze ‘niet zijn geïnitieerd door de volkeren van Rusland en Oekraïne’.

Deze beide volkeren - Kirill onderstreept het opnieuw - ‘kwamen uit hetzelfde Kyivse doopvont, zijn verenigd door een gemeenschappelijk geloof, hebben gemeenschappelijke heiligen en gebeden en delen een gemeenschappelijk historisch lot’.

De patriarch antwoord..

