Oekraïense protestanten krijgen eigen kerkdiensten in Kampen. ‘Dan kunnen ze in hun eigen taal het evangelie horen’

Als je op de vlucht bent, wat kan dan beter troosten dan een kerkdienst in je eigen taal? Vanaf komende zondag zullen er in de Bazuinkerk in Kampen iedere zondag protestantse kerkdiensten voor Oekraïeners worden gehouden. De 91-jarige dominee Daniël Vinogradsky, gevlucht uit Zhitomir, zal telkens voorgaan. Dick van den Noort is een van de initiatiefnemers.

Kampen

Hoe is het idee voor deze diensten ontstaan?

‘In Kampen worden al langer internationale diensten georganiseerd. Daar zijn vaker Oekraïners bij, maar sinds de oorlog is die groep een stuk groter geworden. Toen dacht ik: waarom zouden we geen aparte Oekraïense diensten houden? Dan kunnen ze in hun eigen taal het evangelie horen. Ik ben zelf 30 jaar bestuurslid geweest van de stichting Kom Over En Help. In die tijd heb ik veel reizen gemaakt naar Oost-Europa, waaronder ook naar Oekraïne. Zo heb ik dominee Vinogradksy leren kennen. Hij is uit Oekraïne gevlucht en verblijft nu bij zijn in Nederland woonachtige dochter. Ik heb contact met hem opgenomen en gevraagd of hij in deze diensten wil voorgaan.’

Waarom worden de Oekraïense diensten naa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .