BEAM kondigt Lecrae aan als eerste artiest EO-Jongerendag 2022

Hiphopper Lecrae is de eerste artiest op de 46e editie van de EO-Jongerendag. Dat maakte BEAM donderdag bekend. Het jongerenplatform van de EO had in zes middelbare scholen verspreid door Nederland een letter verstopt. Samen vormden deze letters de naam van de Grammywinnende artiest.

De 42-jarige rapper trad vaker op in Nederland, maar was niet eerder te zien op de Jongerendag. In 2020 stond de artiest al wel op de gastenlijst, maar door corona werd de Jongerendag tot twee keer toe afgelast. Presentator Joram Kaat is erg blij met de komst van de rapper. ‘We wilden Lecrae al heel lang hebben. Het is zo’n inspirerende man die zoveel heeft meegemaakt en zich uitspreekt over wat hij in de samenleving ziet. Dat past heel goed bij het thema Speak Life.’

Lecrae Moore, zoals de Amerikaanse artiest heet, bekeerde zich op zijn negentiende tot het christendom na een uitnodiging van een vriendin om zich bij een Bijbelstudiegroep aan te sluiten. Daarvoor stond zijn jeugd in het teken van seksueel misbruik, drugs en bendegew..

