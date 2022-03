Verschillen overbruggen in de kerk? ‘Samen kerk zijn betekent dat je niet altijd je zin doordrijft’

Steeds vaker weten predikanten de weg naar hem te vinden als ze problemen hebben in hun kerk. Leon van den Broeke, sinds vorig jaar buitengewoon hoogleraar kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Kampen, geeft hun advies. ‘Ik vraag ook begrip voor de moeite van de ander.’

Als een van de weinige gereformeerde kinderen uit het Zeeuwse dorp Kruiningen, zat Leon van den Broeke op de hervormde zondagsschool. Het leverde hem een inkijk op in de hervormde gemeente, waar hij ‘zijn ogen uitkeek’. ‘De eeuwenoude geschiedenis van de hervormden is terug te zien in de kerk en fascineert.’ Jaren later deed hij als predikant juist zijn best om de hervormden en gereformeerden aan elkaar te verbinden.

Hoe is hij tot de keuze gekomen om dominee te worden? Of hij daarvoor zelf heeft gekozen of dat dit voor hem is besloten, is aan God, zegt Leon van den Broeke. Maar het lag zeker in de lijn der verwachting dat hij iets met theologie ging doen. ‘Ik heb al vanaf mijn kleutertijd interesse gehad in alles wat er in de kerk ..

