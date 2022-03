Theoloog Arie Zwiep: ‘De Bijbel lezen zoals het er staat kan niet’

Amsterdam

Theoloog Arie Zwiep heeft moeite met een dominee die vanaf de preekstoel zegt dat hij de Bijbel letterlijk uitlegt. ‘Als mannen vanaf de kansel roepen dat vrouwen moeten zwijgen omdat Paulus dat zegt, is dat voor hen misschien een theologische waarheid. Maar niet voor de vrouw in de gemeente die dolgraag predikant wil worden.’ Het laat precies zien waar het in zijn vakgebied over gaat: hoe leg je op een goede manier de Bijbel uit? Donderdag houdt hij als hoogleraar hermeneutiek zijn oratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Waar pleit u voor?

‘Kijk kritisch naar jezelf, zie de vooringenomenheid bij jezelf en benoem die als je bijbelteksten leest. Luister naar andere meningen. Het gaat bij bijbellezen niet zo zeer om de ..

