Raad van Kerken veroordeelt aanval en doet beroep op Russische kerken en politiek

De Nederlandse Raad van Kerken veroordeelt unaniem de Russische aanval op Oekraïne. De Raad, waarin ook de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland vertegenwoordigd is, roept Rusland op zijn militairen terug te trekken en de Russische kerken zich uit te spreken tegen de oorlog.

Amersfoort

De raad spreekt in de verklaring zijn ‘ontzetting en verbijstering’ uit over de ontwikkelingen in Oekraïne. De Nederlandse kerken voelen zich ‘verbonden met het Oekraïense volk, de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en haard hebben moeten achterlaten’.

De raad roept kerken wereldwijd op vredestichters te zijn en ‘zich uit te spreken tegen deze oorlog’. ‘Ook de kerken in Rusland’ zegt de verklaring specifiek, zonder echter de Moskouse patriarch Kirill of de Russisch-Orthodoxe Kerk bij name te noemen.

Er is volgens de raad ‘geen enkele rechtvaardiging voor deze invasie’ die in strijd is met het internationale recht. ‘Wij roepen Rusland op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken v..

