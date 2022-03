Evangelische Kirche zakt onder 20 miljoen leden

Het aantal leden van de Evangelische Kirche (EKD), de protestantse volkskerk van Duitsland, is onder de twintig miljoen gedaald.

Protestantse christenen in Duitsland op de Kirchentag in 2017.

Hannover

De EKD had vorig jaar met een recordaantal van 280.000 onttrekkingen te maken. Ze wijt het ledenverlies daarnaast aan de coronacrisis. Er overleden meer leden dan anders (360.000) en er waren minder dopelingen (196.000 in de twee coronajaren samen; in 2019 waren het er 160.000). De Evangelische Kirche telde op 1 januari dit jaar 19,7 miljoen leden, aldus cijfers die de kerk woensdag vrijgaf.

De meeste uittreders geven als reden dat kerk en geloof geen betekenis hebben voor hun leven. Daarnaast speelt mee dat ze geen kerkbelasting meer willen betalen.

De EKD wil het ledenverlies ‘niet gelaten ondergaan’, maar ‘waar mogelijk beslist tegengas geven’, zei bestuursvoorzitter Annette Kurschus in een reactie. Onder meer wil de kerk aan ge..

