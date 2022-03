De letter Z kan geuzentitel zijn, maar ook swastika en Kaïnsteken worden

Nog geen maand geleden werd de letter Z waargenomen op Russische legervoertuigen. Nu is er een kerk in Nederland mee beklad en functioneert de Z volgens sommigen als swastika en Kaïnsteken.

Amsterdam

In witte verf stonden dinsdagmiddag ineens meerdere letters Z op het hek van De Russisch-orthodoxe Heilige Nikolaas van Myrakerk aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam. ‘We hebben meteen de dienst van dinsdagavond geannuleerd, omdat we niet wisten hoe veilig het zou zijn’, zegt parochiaan Annet Crouwel. ‘Het was natuurlijk ontzettend schrikken’. In overleg met de politie zijn alle diensten tot het weekend geschrapt. De kerk heeft aangifte gedaan bij de politie. Crouwel heeft ‘geen idee’ wie erachter zit.

De kerk, die valt onder het patriarchaat Moskou, wordt bezocht door orthodoxe gelovigen uit Rusland, Oekraïne, Belarus en veel andere landen. ‘We hebben twintig nationaliteiten in onze parochie’, zegt Crouwel.

De kerkg..

