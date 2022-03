Bidden met tranen

We bidden, Heer, zo snel en zo gewoon

voor ons gewas en onze arbeid.

Maar wat als dat gewas er dit jaar niet komt,

als het landmijnen zijn die gezaaid worden,

en scherven en onontplofte granaten?



Wat als het veilige thuis van dromen en levenszin

een krater met een stel muren is geworden

en de piano en de huisraad tegenwoordig

maar in de koude open lucht staan?



Wat als een jongen van nog geen twintig

niet schoolboeken of gereedschap

maar een kalasjnikov in zijn handen krijgt gedrukt?

En hij moet vechten in een oorlog die de zijne niet is,

terwijl thuis in Rusland de winkelschappen leger en leger raken?



We bidden vandaag huilend om Uw zegen

over wat wij in Nederland zullen zaaien en ondernemen,

omdat het zo schrijnend is, en ongelijk,

omdat in Oekraïne – en in Rusland – alle hoop aan flarden gaat.

Heer, hoor ons. Ontferm U over Uw wereld.