Egyptische president wil voor elke nieuwe moskee ook een kerk

President Abdel Fattah al Sisi van Egypte wil dat in nieuwbouwwijken en nieuw te bouwen steden systematisch de bouw van christelijke kerken wordt voorzien. ‘Waar een moskee is, moet ook een kerk komen.’

Caïro

Al Sisi deed zijn uitspraken tijdens een ontmoeting met de overheidscommissie die gaat over volkshuisvesting en urbanisering. De bouw van gebedshuizen moet vanzelfsprekend onderdeel zijn van de bouwplannen, vindt de president.

De bouw van een kerk moet ook gebeuren als er slechts een klein aantal gelovigen zijn, ‘zodat zij in een appartement hoeven samen te komen en privé-woningen als kerken worden gekenmerkt’.

Tot 2016 was de bouw van christelijke kerken uiterst moeilijk. Zij mochten bijvoorbeeld niet in de buurt van scholen, overheidsgebouwen of woonwijken gebouwd worden. Illegaal gebouwde kerken worden dankzij nieuwe wetgeving sinds 2016 geïnspecteerd en veelal alsnog legaal gemaakt. Dat betreft inmiddels in ..

