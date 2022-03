Er komt een Special-Passion door en voor mensen met een beperking

Het lijdensverhaal van Jezus wordt half april opgevoerd in een Special-Passion. In de musical ‘Ik zie jou’ spelen mensen met een beperking.

Bunschoten

Twee jaar geleden had Anita de Graaf het idee om een voorstelling te maken met en voor mensen met een beperking. ‘Ik wil deze mensen een podium geven’, vertelt De Graaf, die begeleidster is bij zorginstelling Stichting Sprank in Bunschoten. Destijds gooide corona roet in het eten. Nu lukt het alsnog.

Het thema van de musical is: ik zie jou. De Graaf: ‘Jezus zag iedereen. Wij willen dat met deze musical ook laten zien. Je bent goed zoals je bent. We geven iedereen een podium. Daarom spelen zeven jonge vrouwen Maria.’

De musical vertelt het bekende verhaal van het lijden, het sterven, en de opstanding van Jezus. De scènes in onder meer het Hof van Gethsemane en bij het laatste avondmaal zijn drie weken geleden opgenomen met een cam..

