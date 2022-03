Vijf vragen over de Russisch-Orthodoxe Kerk en haar steun aan Poetin

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft veel invloed in Rusland, maar ook Oekraïne behoort tot haar historische grondgebied. Daarnaast bestaat er in Oekraïne een eigen, nationale Oekraïens-Orthodoxe Kerk. Hendro Munsterman volgt deze kerken voor het Nederlands Dagblad en legt uit hoe de kerk omgaat met de oorlog.

Patriarch Kirill leidt de viering van de Goddelijke Liturgie in de Russisch-orthodoxe kathedraal van Christus de Verlosser in Moskou.

Wat vindt de Russisch-Orthodoxe kerk van de oorlog die is losgebarsten door Poetin?

‘De leider van de kerk, patriarch Kirill steunt Poetin. Hij vindt dat Oekraïne politiek, cultureel en religieus bij Rusland hoort en is bang voor de invloeden uit het Westen. In zijn preek afgelopen zondag verdedigde Kirill de Russische inval als bescherming van gelovigen tegen Gay Pride-parades. Er is echter binnen de kerk van Moskou ook wel kritiek op het standpunt van Kirill.

Zo hebben driehonderd Russische priesters de steun van Kirill in een open brief bekritiseerd. Dat is moedig, want daarmee lopen ze gevaar omdat ze Poetin publiekelijk afvallen. Afgelopen zondag werd nog een priester opgepakt omdat hij tijdens een preek de inval bekritiseerde.’

Veel orth..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .