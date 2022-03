Georgisch-orthodoxe bisschop van België en Nederland pleit voor erkenning Oekraïense kerk

Bisschop Dositheos van de Georgisch-Orthodoxe Kerk in België en Nederland pleit voor erkenning van de onafhankelijke Oekraïens-Orthodoxe Kerk. ‘Wij betuigen onze solidariteit met elke gelovige in Oekraïne, ongeacht tot welke kerk hij behoort, maar in het bijzonder met de onafhankelijke Orthodoxe Kerk van Oekraïne.’