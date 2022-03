Methodisten Verenigde Staten stellen hun ‘keurige’ kerkscheuring wéér uit

De goed georganiseerde boedelscheiding die de Amerikaanse methodisten moet gaan opsplitsen in een behoudend en een liberaal kerkgenootschap is wéér uitgesteld . Vooral conservatieve kerkleden beginnen hun geduld te verliezen.

Nashville

De kerkleiding van de United Methodist Church (UMC) vreest dat sommige afgevaardigden uit met name Afrika en Azië niet aanwezig kunnen zijn bij het moment van kerkscheuring door de coronamaatregelen die de Verenigde Staten nog steeds hanteren. Die had rond 1 september moeten plaatsvinden. Dat moet nu ergens in 2024 worden.

De UMC is met 12 miljoen leden het tweede protestantse kerkgenootschap van de Verenigde Staten. Zo’n zes miljoen kerkleden wonen echter niet in Amerika maar in onder meer Afrikaanse landen. In januari 2020 kondigde het kerkgenootschap aan datzelfde jaar georganiseerd te zullen scheuren. Liberale en meer behoudende methodisten konden het namelijk onderling niet eens worden over de omgang met homoseksualiteit. In..

