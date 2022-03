Chinese vrouw gearresteerd die al vijftig keer probeerde president Xi te bekeren

Peking

Een vrouw die het evangelie wilde delen met de Chinese president Xi Jinping is in Peking aangehouden door de politie. De vrouw, Zhou Jinxia, is door de politie beschuldigd van ‘ruzie zoeken en problemen uitlokken’. Dat meldt de christelijke mensenrechtenorganisatie China Aid. Op 20 februari reisde Jinxia naar Zhongnanhai, het epicentrum van de macht in China, van waaruit de Communistische Partij regeert. Ze hield daar een bord omhoog met de vraag of Xi Jinping in Jezus wilde geloven. De politie stuurde Jinxia terug naar Dalian - haar geboorteplaats - waar de plaatselijke politie haar heeft aangehouden. De vrouw is geen onbekende van de politie. Ze werd al eerder opgepakt in 2015, 2016 en 2018. Alle keren gebeurde dit in maart..

