Wat kan de kerk in Nederland doen, nu de oorlog in Oekraïne is uitgebroken?

Net als in andere situaties heeft de kerk twee taken: bidden en werken, schrijft Carin Slotboom in het christelijk-gereformeerde kerkblad De Wekker. Ze geeft een aantal heldere tips om de handen uit de mouwen te steken.

Volgens haar moeten we ook niet vergeten onze handen te vouwen voor de inwoners van Oekraïne. ‘Laten we bidden zonder ophouden, dat ze standvastig mogen blijven en dat hun redding nabij is. Bid voor wereldleiders, dat ze moedige en verstandige beslissingen zullen nemen. Bid voor Poetin dat hij tot inkeer komt (zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn?). Bid voor de bevolking van Rusland, die leidt onder desinformatie en die niet meer weet wat wat het is om in een vrij land te leven. En bid juist op momenten dat de wereld ..

