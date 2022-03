‘Waar zijn jullie Bonhoeffers?’, vragen Oekraïense aan Russische christenen

Bidden in een kerk in Lviv

Bojarka

Vrijdag, op de dag van verschijnen, verdween de open brief alweer van de website. Het ging om een oproep van negen protestantse pastores uit Moskou, Sint-Petersburg, Chabarovsk en andere steden, vooral in Siberië. Tientallen voorgangers uit meer dan veertig steden in Rusland ondertekenden het schrijven voordat die van internet werd gehaald.

De toon van de open brief was veel harder dan die tot dusverre gehanteerd werd door evangelische christenen en baptisten in Rusland. Letterlijk: ‘Ons leger verricht de volle maat aan militaire beweging in een ander land, door bommen en raketten te gooien op de steden in naburig Oekraïne. Wij zien dat als een ernstige zonde, die van de broedermoord, van Kaïn die zijn hand ophief n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .