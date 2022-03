Russisch-Orthodoxe parochie in Amsterdam noemt patriarch Kiril niet meer tijdens kerkdienst

De Russisch-Orthodoxe parochie in Amsterdam noemt de naam van de patriarch van Moskou niet langer in de eredienst. Dat is een hoogst ongebruikelijke stap en een duidelijk statement. ‘Onze Oekraïense parochianen zijn verbrijzeld, maar ook de meeste van onze Russische parochianen zijn er kapot van.’

Amsterdam

In een verklaring zeggen de priesters en diakens van de parochie van de Heilige Nikolaas van Myra zich te ‘distantiëren van het narratief van patriarch Kiril’. Hun besluit de patriarch niet meer te noemen is een reactie op het door de Russisch-Orthodoxe Kerk geschreven gebed voor vrede ‘waarin de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogelijkheden wordt neergelegd’.

Met hun besluit verbindt de parochie in Amsterdam zich ‘ook met de orthodoxe geestelijkheid in Oekraïne, die in steeds groter getale stopt met het gedenken van patriarch Kiril in de diensten’..

