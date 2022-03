De oosters-orthodoxe kerken zitten te graag op schoot bij de macht

Natuurlijk, je kunt het proberen te snappen. Het belang van Kiev voor de Russische ziel en het Russische geloof. Het gevoel dat vanuit het Westen allerlei kwalijke invloeden Rusland bedreigen. Je kunt begrijpen dat de 75-jarige Vladimir Michailovitsj Gundjajev, die sinds 2009 als patriarch Kirill aan het hoofd staat van de Russisch-Orthodoxe Kerk, bij zijn naamgenoot onder de plak zit. Dat kerk en staat in Rusland niet zo gescheiden zijn als wij in het Westen gewend zijn.

En toch is het verbijsterend dat de leider van honderd miljoen Russisch-orthodoxen na de inval van zijn land alleen iets over ‘vrede’ wist uit te brengen (waarmee hij níét bedoelde: een einde aan de oorlog in Oekraïne). En deze week had hij alleen iets te melden ov..

