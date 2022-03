Russisch-Orthodoxe Kerk bidt voor ‘vrede’ en voor ‘goddelijk ingrijpen’ tegen tegenstanders van Rusland

Moskou

‘Een gebed voor het herstel van de vrede’ noemt het patriarchaat van Moskou het gebed dat middels een rondzendbrief naar alle bisdommen van de Russisch-Orthodoxe Kerk is gestuurd. Maar de oplossing voor die vrede wordt niet aan God overgelaten, het patriarchaat heeft daar duidelijke ideeën over.

Het gebed smeekt om ‘een geest van broederlijke liefde en vrede voor altijd!’ en verwijst daarvoor naar ‘de ene doopvont ten tijde van de heilige prins Vladimir’. Dat is een verwijzing naar de bekering en de doop van prins Vladimir in Kiev in de tiende eeuw. Daardoor werd het christendom staatsgodsdienst in wat nu Rusland, Oekraïne en Belarus is. Een gebied dat voor het patriarchaat van Moskou als ondeelbaar wordt beschouwd.

