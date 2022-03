Van een protestantse naar een katholieke kerk: ‘Daar is veel voor nodig’

Wat is er nodig om van een protestantse kerk een rooms-katholieke kerk te maken? ‘Heel veel’, lacht pastoraal werker Ria Doornbusch. Ze moet zich haasten; de Woord- en Communieviering die zij gaat leiden, begint zo. Het antwoord laat nog even op zich wachten.

‘Welkom in de bouwput’, groette Jan Rovink, parochiaan en verbouwbegeleider, kort daarvoor. Hij staat in de smalle zijingang van de voormalig protestantse Bethelkerk in Hengelo. Het is zondagochtend en andere Hengelose parochianen lopen langs hem heen de kerkzaal in.

De hoofdingang is geblokkeerd door een bouwkeet, een dixie en een hoogwerker. De kerkzaal is al maandenlang de enige stofvrije plek. In twee etappes wordt de kerk verbouwd voor de rooms-katholieke gemeenschap...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .