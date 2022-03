Als predikant meedoen aan de verkiezingen, kan dat? Deze vier voorgangers doen het wél

Over bijna twee weken mag Nederland naar de stembus. Op de lokale lijsten staan verschillende predikanten. Kan dat wel: als voorganger politiek actief zijn? En waarom zou je dat doen? ‘Je mag je geloof zeker op de politiek betrekken, maar politiek niet in het geloof.’

‘Ik wil verantwoordelijkheid nemen’

wie: Mirjam Kollenstaart, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

partij: staat op plek 4 van de ChristenUnie in de gemeente Molenlanden.

‘In mijn studietijd begon ik me te interesseren voor politiek. Voor mijn gevoel hoorde het bij volwassen worden. Ik nam een abonnement op de krant, en ging de politiek volgen. Ik studeerde theologie, maar binnen de opleiding leefde het niet zo. Het kwam vooral voort uit een eigen zoektocht naar mijn christelijke identiteit. Zo kwam ik ook uit de bij de ChristenUnie.

Ik heb altijd verantwoordelijkheid willen nemen. Of dat nu is als predikant, of als politicus. In mijn jaren als predikant was ik verantwoord..

