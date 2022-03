Stil zitten een vriendin en ik bij elkaar. We bekeken net een preek over Jezus’ wederkomst. Ik voel ontzag voor Gods grootheid. Het moment voelt heilig aan. Het blijft stil, totdat ze voorstelt om te bidden. Blijkbaar hadden we dezelfde gedachte.

Met een diepe zucht stellen we vast dat we soms zo’n heimwee naar God kunnen ervaren – een heimwee naar wat komen gaat.

De dag erna resoneert het woord in mijn hoofd en in mijn hart. Heimwee. Alsof de Geest ons ergens bovenuit tilde en alles in een ander perspectief zette. Om me te laten zien dat ik mijn dagen zo vaak leef alsof Jezus’ wederkomst nog lang op zich zou laten wachten. De avond was een liefdevolle uitnodiging om meer te leven in het licht van later.

Opeens schieten me een paar gesprekj..