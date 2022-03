Jannica van Barneveld zweefde tussen hemel en aarde: ‘Lijden vertelt mij nu dat God goed is’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die - naar de mens gesproken - niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof. Deze keer Jannica van Barneveld, over haar levertransplantatie.

‘God is samen met mij door lijden gegaan. Hij heeft mij er doorheen gesleept. Hoe heb ik naar Hem kunnen schreeuwen?’ Het is in april vier jaar geleden dat het leven van Jannica van Barneveld (33) aan een zijden draadje hing door acuut leverfalen. Zonder levertransplantatie en een donorlever was ze er nu niet meer geweest.

‘Het was alsof God tegen mij zei: ‘‘Je gaat nog zieker worden dan je nu bent, maar je zult volledig herstellen.’’ Ik lag toen alleen op mijn kamer in het ziekenhuis in Ede. Ik had geen idee wat er met mij zou gaan gebeuren, maar de woorden gaven rust. Het voelde alsof God hiermee zei: ‘‘Jannica, ik weet wat er gaat gebeuren, maar je bent van mij en ik weet de uitkomst al.’’ Eigenlijk is dat heel lief van God.

Maar voor d..

