Protestposters op de kerk en ‘Bandera-smoothies’ van Vader Sebastiaan: deze oorlog gaat ook om het geloof

Ruslands oorlog in Oekraïne is ook een oorlog om het geloof. ‘De veiligheidsdienst moet de Rusland-getrouwe kerken hier sluiten.’

Oekraïense gelovigen bidden in een orthodoxe kerk in Lviv.

Lviv

Als de avonddienst in de Sint-Joriskerk ten einde loopt en de elf bezoekers opstaan uit hun geknielde gebedshouding op de stenen vloer, wil diaken Michaïl nog iets zeggen over de oorlog. Hij schraapt zijn keel, het epitrachelion wappert om zijn torso.

De geestelijke bevindt zich in een ingewikkelde positie. Zijn kerk behoort, net als de meeste oosters-orthodoxe gebedshuizen in Oekraïne, tot de onder Moskou vallende kerk. Tegelijkertijd wordt zijn land al acht dagen aangevallen door een president die nauwe banden onderhoudt met diezelfde Moskouse kerk.

Diaken Michaïl houdt het kort. ‘Mogen alle Oekraïeners en de Oekraïense staat in vrede leven.’

Het is een oproep die voor veel Oekraïense gelovigen onvoldoende is. Een oproep tot vrede is ..

